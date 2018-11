Podcast De Koffiecorner #1: Super Sunday en Turkse taferelen

In de nieuwe RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Deze week zijn dat RTV Noord-verslaggevers Stefan Bleeker (FC Groningen) en Karel-Jan Buurke (o.a. Donar en Lycurgus). We praten over De Derby van het Noorden, het initatief Super Sunday en de Turkse avonturen van Buurke, die Erwin Koeman in Istanbul opzocht.

De podcast is opgenomen voordat FC Groningen bekendmaakte dat directeur Hans Nijland opstapt aan het eind van het seizoen.

- Martin Drent over Ritsu Doan: 'Bij vlagen zie ik wel een soort Maradona in hem'

- Karel-Jan Buurke: 'Super Sunday? Ik vond het vooral twee losse wedstrijden'

- Stefan Bleeker: 'Ik ga er niet vanuit dat FC Groningen Europees voetbal haalt'

De Koffiecorner is hieronder te beluisteren: