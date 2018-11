Jolanda Robben is beste bibliothecaris: 'Geweldig, heel onwerkelijk'

Jolanda Robben uit Stadskanaal is vrijdagmiddag verkozen tot beste bibliothecaris van Nederland.

Robben is werkzaam bij de bibliotheek in Veendam. Dankzij de publieksstemmen en het oordeel van een vakjury bleef ze twee andere concurrenten voor.

Joop Zoetemelk?

De Stadskanaalse is blij. 'Dit is geweldig', stamelt ze. 'We werden bij de verkiezing beste bibliotheek een paar keer tweede. Ik was toch bang om een tweede Joop Zoetemelk te worden, haha. Maar toen ik vanochtend wakker werd, had ik een goed gevoel.'

Robben voelde dat het erin zat. 'Toen de presentator Wim Daniëls bezig was, dacht ik: 'Hij gaat gewoon mijn naam zeggen.' Dat was nergens op gebaseerd, maar gelukkig klopte het wel!'

Eigen campagneteam

De bevlogen bibliothecaris van de bibliotheek in Veendam had haar neefjes en nichtjes ingeschakeld als 'campagneteam'. 'Mijn familie en collega's hebben er veel aan gedaan. En mijn eigen campagneteam natuurlijk. Vandaag was het ook nog de verjaardag van mijn neefje Jens. Hij is zeven jaar geworden. Hij zei: 'We gaan dubbel feest vieren vandaag.' En hij heeft gelijk gekregen.'

Scoor een boek

Jolanda Robben zorgde als bibliothecaris voor een landelijke primeur door het concept 'Scoor een Boek' te lanceren bij de ter ziele gegane profclub SC Veendam. Spelers van de club gingen met leerlingen op basisscholen aan de slag om te zorgen dat de kinderen meer gingen lezen.

Dat project is inmiddels landelijk uitgerold. Onder meer de profclubs FC Groningen, Willem II en AZ doen er tegenwoordig aan mee.