Warming-up: FC Groningen - SC Heerenveen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen.

FC Groningen won vorige week tegen Excelsior de tweede wedstrijd van het seizoen. Het vertrouwen groeit bij de ploeg van Danny Buijs en met een fitte selectie en zonder schorsingen is het vertrouwen groot voor de eerste overwinning in eigen stadion.

De vorm: FC Groningen

De overwinningen tegen Excelsior heeft het vertrouwen bij FC Groningen doen stijgen. Er werd in Kralingen weinig weggegeven en er werd gescoord, wat resulteerde in een overwinning. FC Groningen scoorde voor het eerst dit seizoen meer dan twee keer en de gehele voorhoede maakte een doelpunt.

In eigen huis heeft FC Groningen het moeilijk. Er werd nog niet gewonnen en de FC pakte slechts één puntje in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Mike te Wierik en Doan staan op scherp.

De vorm: SC Heerenveen

Heerenveen is in uitwedstrijden prima op dreef en nog steeds ongeslagen. De Friezen haalden in uitwedstrijden 11 van de 14 punten binnen, waardoor ze op de negende plaats staan. De ploeg van Jan Olde Riekerink verloor van de laatste zes wedstijden slechts één keer. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Arber Zaneli is momenteel de koning van de assist van de eredivisie. Hij bereidde al zeven doelpunten voor. Middenvelder Michel Vlap scoorde al zes keer en is daarmee de clubtopscoorder van de friezen.

Waar moeten we op letten?

Heerenveen en Groningen hebben moeite om het spel te maken. Dat is misschien ook de reden dat beide clubs in eigen huis nog geen overwinning wisten te pakken. Danny Buijs is wel van plan om met Groningen te proberen om het spel te maken, de vraag is hoe dat gaat uitpakken. Tot nu toe lukte het Groningen in eigen huis onvoldoende om een wedstrijd te domineren.

Voor Groningen liggen er voornamelijk mogelijkheden als Heerenveen aan het opbouwen is. Door de verdediging snel onder druk te zetten kan Groningen, met Cassierra en Mahi, prima in staat zijn om van fouten te profiteren.

Historie

FC Groningen en Heerenveen stonden in de eredivisie 24 keer tegen elkaar in Groningen. Groningen won zeven keer, Heerenveen acht keer en het werd negen keer gelijk. Vorig jaar eindigde de wedstrijd in 3-3 door twee benutte penalty's van Mimoun Mahi. De andere Groningse treffer kwam op naam van Lars Veldwijk.

Blessures en schorsingen

Geen.

Opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan; Cassierra en Mahi.

Lees ook:

- Buijs houdt vast aan winnend elftal FC Groningen