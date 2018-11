Lekker eten is nog even taboe voor Bianca de Wit

Pannenkoeken met chocolade. Daar heeft Bianca de Wit uit Uithuizen trek in. Maar ze moet nog even wachten. Over ruim twee weken doet ze mee met een internationale wedstrijd 'Bikini Fitness'.

'Daarna kan ik weer lekker dingen eten. Vrienden van me maken zelfs taart voor me en ik ga meteen naar de McDonalds. Maar het lekkerste vind ik pannenkoeken met chocolade.'

Verleiden

Ze verschijnt bij de wedstrijd vier keer in bikini op het podium. Aangestaard en beoordeeld door een jury doet ze haar loopje op 25 november in Hilversum. 'Ik probeer de mensen achter de jurytafel wel een beetje te verleiden met bewegingen en af en toe een knipoog.' Als ze het podium afloopt zal ze ook nog wel een handkus geven. Net zoals ze doet voor de camera tijdens het filmen in Sportcentrum 'De Oude Fabriek' in Uithuizermeeden.

De kleur van de bikini wil ze nog niet prijsgeven in de sportschool. De oude van het Nederlands Kampioenschap eerder dit jaar in april heeft ze wel bij zich. De kleur is blauw. Ze werd er derde mee.

Haar eerste aansprekende resultaat. 'Ik heb ook aan voetbal gedaan en paardrijden. Maar van het een kwam het ander. Nu dus bikini fitness, een beetje bodybuilding.' vertelt ze nog een beetje nahijgend van een trainingssessie in de sportschool.

Goed oppompen

Ze vindt het sport. Maar het heeft toch ook wel iets weg van model zijn. Maar een podium is toch heel iets anders dan een catwalk. 'Het gaat er vooral om dat je spieren duidelijk zichtbaar zijn. Ik moet me dus ook goed oppompen.' Tussen de bedrijven door ligt ze half te slapen want een wedstrijddag duurt lang. 'Om negen uur ga ik de visagie in en om half één begint het. Als ik in de prijzen val moet ik sowieso tot een uur of zeven wachten.'

Of ze op het podium komt weet ze niet. De concurrentie zit namelijk ook niet stil. De wedstrijd op de laatste zondag van november ziet ze als een opstap naar meer. 'Ik hoop dat de bond mij een keer naar het EK of WK stuurt', zegt ze verwachtingsvol.

Maar eerst nog de voorbereidingen op een nieuwe uitdaging. De spiegel is haar beste vriend of juist niet de komende twee weken. Er mag geen grammetje meer bijkomen. Sterker nog, er mag nog wel wat af vindt ze.