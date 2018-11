Deel dit artikel:













Ziekenhuizen en ambulancediensten slaan handen ineen om medewerkers te werven (Foto: Pexels)

De ziekenhuizen en ambulancediensten in onze provincie gaan gezamenlijk medwerkers werven en opleiden. Dit moet ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende medewerkers in de zorg zijn.

Aan het project 'Zorg voor het Noorden' doen alle ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies mee en de drie ambulancediensten. In meerdere ziekenhuizen kijken 'Door de krachten te bundelen, worden nieuwe baankansen en opleidingsplekken gecreëerd, naast de mogelijkheden bij de afzonderlijke organisaties', stellen de organisaties. Iemand die een opleiding volgt, kan tijdens de opleiding bij meerdere ziekenhuizen werkervaring opdoen. Zo kunnen ze beter een plek binnen de zorg vinden die bij ze past. Tekorten 'Dit moet helpen om zorgverleners langer naar tevredenheid in een zorgfunctie te laten werken, met een baan die blijft aansluiten op opleiding, ambities, werkervaring en levensfase.' Op dit moment hebben meerdere ziekenhuizen in het Noorden te kampen met een tekort aan medewerkers. Met name gespecialiseerd personeel is moeilijk te vinden. Lees ook: - UMCG stuurt 'ingeplande' patiënten naar ander ziekenhuis of vraagt hen te wachten

