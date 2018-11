Veendamse softbalster uitgeroepen tot 'Meest waardevolle speelster'

Softbalster Dinet Oosting uit Veendam heeft voor de derde keer op rij de softbal award voor 'meest waardevolle speelster van Nederland' ontvangen.

Daarnaast won ze de award voor de meest gestolen honken. Oosting speelt momenteel bij Olympia Haarlem, waarmee ze afgelopen seizoen voor de tweede keer Nederlands Kampioen werd.

WK en Olympische Spelen

Oosting was vrijdag in Veendam om een lezing te geven over het WK Softbal in Japan, waar ze afgelopen zomer in actie kwam. Daar verloor Oranje in de tweede ronde van Canada. Oosting liep na het WK ook stage bij een Japanse club.

In 2019 staat de Nederlandse softbalvrouwen het Olympisch kwalificatietoernooi te wachten. Slechts één land van het Europese en Afrikaanse continet mag meedoen aan de Olympische spelen in Tokyo 2020.

Lees ook:

- Oosting met Oranje uitgeschakeld op WK Softbal

- Oosting grossiert in softbalprijzen