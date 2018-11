Column: Hyperloop

De buizenpost, wie kent 'm nog? Je moet haast voor de eerste maanlanding geboren zijn om nog te hebben meegemaakt hoe je geld ophaalde bij de bank.

Je vulde een briefje in, dat ging in een kokertje in een buis met onderdruk, floep weg, en dan kwam er snel, floep, een kokertje met geld terug.

Nu halen we onze flappen uit, straks uniform gele, geldautomaten. Voor zover nog nodig, want inmiddels hoef je alleen de straatkrant nog maar contant te betalen. De buizenposttechniek leek dan ook ingehaald door de tijd, maar Elon Musk, de man achter de Tesla en de particuliere ruimtereisjes om de maan, ziet er wel wat in.

Niet voor joetjes en geeltjes maar voor mensen. Die kun je tenslotte ook in een koker proppen en door een honderden kilometers lange buis naar de plaats van bestemming floepen. Niet comfortabel maar wel snel. Musk wil met deze 'hyperloop' de reistijd tussen Los Angeles en San Francisco, vijfhonderd kilometer, beperken tot een halfuur. Maar daarna is, als het aan de Groningse VVD ligt, het traject Hamburg-Groningen-Amsterdam aan de beurt.

De VVD zou de VVD niet zijn, als ze niet altijd een open oog had voor nieuwe technieken. Dat wil ze laten merken ook, in de aanloop naar de raadsverkiezingen. Op hun net geïntroduceerde propagandasite Broezen.com pleiten de liberalen warm voor zo'n hyperloop. We leven in de 21e eeuw en dan is het zonde om nog miljarden in 19e eeuwse techniek zoals de trein te investeren, staat er.

Een moedige keus van de VVD, gewoon zomaar ja durven zeggen tegen de techniek van de toekomst! En het kost de burger ook nog eens niks, want dit soort ideeën zijn gratis, zeg maar gerust gratuit. De hyperloop komt geen centimeter dichterbij als de VVD in het stadsbestuur zit, maar het is fijn om te weten dat hij niet bij voorbaat wordt afgeschoten. Ze had er nog bij kunnen zetten: 'Kernenergie is zooooo 20e eeuw, wij zetten in op kernfusie.'

Dat intussen de 19e eeuwse technologie ons nog even in de ban houdt, blijkt wel uit discussie over die snelle treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam, die het provincieplaatsje Assen moet overslaan. Een Trans Drenthe Express avant la lettre, ideaal voor Stadjers die een moppie in Amsterdam hebben wonen. Je bent er een kwartier sneller en je hoeft ook nog eens niet bang te zijn dat er halverwege een Drent of een Lelystadter naast je komt zitten.

De Drenten zijn er begrijpelijkerwijs boos over, want een hyperloop tussen Assen en Groningen zit nog niet in de spreekwoordelijke 'pipeline'. Voorlopig zit iedereen nog vast aan die vermaledijde 19e eeuwse trein.

Ook de VVD beseft wel dat dingen niet altijd beter zijn omdat ze nieuw zijn. De hyperloop is een kruidige toevoeging aan het liberale palet van vervoersmiddelen, waar de auto nog altijd de vertrouwde beschermde status geniet. Het 20e eeuwse stukje techniek dat bij uitstek model staat voor individuele vrijheid.

Ware VVD'ers willen niet in zo'n wagon geperst worden als zoveel stuks commuter-vee en over twintig jaar ook niet in zo'n bobslee-achtige hyperloop. Vrijheid willen ze, achter het stuur van hun auto die ze kunnen parkeren waar ze zelf willen. Lekker broezen, want je hart zit links maar je gaspedaal zit rechts.