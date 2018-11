In de rij voor een glimp van het Ommelander Ziekenhuis Groningen

De open dag in het OZG trekt veel belangstellenden (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het is een drukte van belang, zaterdagochtend in het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda. Het ziekenhuis opent de deuren voor belangstellenden.

Afgelopen woensdag nog mocht Koning Willem-Alexander het ziekenhuis officieel openen. Samen met een groep genodigden kreeg hij vervolgens een rondleiding. Zaterdag mag iedereen die wil even komen kijken. Via een vaste route kunnen mensen een kijkje nemen.

Kraamsuites

En daar wordt gehoor aan gegeven, merkt verslaggever Wiebe Klijnstra. 'Ik sta hier met een man of honderd voor me en nog eens honderd achter me bij de kraamsuites op de afdeling verloskunde te kijken', vertelt hij.

Het OZG is al sinds juni in bedrijf. Toen sloten de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten de deuren. Veel bezoekers van de open dag zijn dan ook benieuwd hoe hun 'nieuwe ziekenhuis' eruit ziet.

Groter verzorgingsgebied

'Ik ben vooral even benieuwd', vertelt een van de belangstellenden. 'Ik woon zelf in Appingedam en ging altijd naar Delfzijl. Dat was ietsje dichterbij dan Scheemda. Maar gelukkig kom ik bijna nooit in het ziekenhuis.'

Woordvoerder Christel Ietswaart van het OZG merkt ook dat het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wat groter is geworden. 'Mensen komen vanuit allerlei plaatsen nu hierheen.'

'Aangenaam verblijf'

Ze is aangenaam verrast door de belangstelling voor de open dag. 'We hadden gerekend op 3000 tot 4000 mensen, maar als ik dit zo zie, dan worden dat er wel meer.'

Volgens haar is het doel van deze dag niet dat mensen een bepaalde ruimte of afdeling komen bekijken, maar meer de sfeer van het gebouw meekrijgen. 'Het blijft natuurlijk een ziekenhuis, maar we hebben geprobeerd er een aangenaam verblijf van te maken.'

