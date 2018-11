Kromowidjojo verslaat rivale Sjöström

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Tokio haar grote Zweedse rivale Sarah Sjöström verslagen. 'Kromo' deed dat op de 50 meter vlinder.

Kromowidjojo beslechtte de titanenstrijd op de 50 meter vlinder dus in haar voordeel. De drievoudig Olympisch kampioene won in 24,51, Sjöström zwom naar het zilver in 24,58.

Twee keer zilver

Vrijdag pakte de zwemster uit Sauwerd al twee zilveren medailles. Dat deed ze op de 50 meter rugslag en de 50 meter vrij. Op die laatste afstand was Sjöström haar de baas, op de rugslag verloor Kromowidjojo van landgenote Kira Toussaint.

