VVD-posters en spandoeken vernield op Het Hogeland (update)

Op diverse plekken in de toekomstige gemeente Het Hogeland zijn borden, spandoeken en banners van de VVD beklad en vernield. Ook zijn er anti-semitische teksten en tekens op geschreven. 'Dit voelt als een gerichte actie tegen mij en de VVD', vertelt lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard.

In de gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond staan diverse borden en spandoeken van politieke partijen omdat er op 21 november herindelingsverkiezingen zijn

Rode verf

'We hebben even een rondje gemaakt door het gebied. Vannacht (vrijdag op zaterdag, red.) hebben de vernielingen plaatsgevonden in Uithuizermeeden, Uithuizen, Usquert, Warffum en Breede. Ze hebben de andere borden laten staan. Alleen die van de VVD zijn vernield', vertelt Van Keijzerswaard.

Aangifte

'Ik ben erg aangeslagen en heb een sterk gevoel van onveiligheid. Ik en mijn partner zijn zeer aangedaan door dit', vertelt Van Keijzerwaard. Hij gaat maandag aangifte doen van vernieling, bedreiging, huisvredebreuk en vandalisme.

'Je mag het best met mij oneens zijn, maar dan wel in het debat', besluit de VVD'er. De partij heeft alle campagne-activiteiten voorlopig opgeschort.

Update 15.40 uur: reactie gemeente

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond reageert via de Facebookpagina van de gemeente Het Hogeland op de vernielingen. Ze noemt de vernielingen schandalig.

'Dit past niet in een democratie. Dit kan echt niet, een schande.'

