Op de N7 bij Groningen is zaterdagmiddag een Ferrari in een sloot tot stilstand gekomen. De hulpdiensten werden om kwart voor vier opgeroepen voor een voertuig te water.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon deze al snel weer retour. Het is nog onbekend of er iemand gewond is geraakt bij het ongeval. De oorzaak van het ongeval is onbekend. Een rijbaan was tijdelijk afgesloten.