Blauw Geel hoopt elk weekend op zes punten

Een spandoek van ongeveer twintig meter lang hangt langs het veld van Blauw Geel. 'Wij zijn de blauwe duivels' is de tekst. Het doek is afkomstig uit Winschoten.

Duivelskop

Supporters van BATO zijn er de afgelopen dagen druk mee in de weer geweest. Achter de tekst staat een duivelskop. 'De duivel uit de Groene Hel.' zegt één van de fans. Hij doelt op het stadion van FC Groningen. Want de wedstrijd in de vijfde klasse E geldt als opmaat voor de derby van zondag in de Euroborg tegen Heerenveen. Sterker nog. 'Ik heb liever dat Groningen wint dan BATO.' zegt een ander.

Sfeeractie

Er volgt een sfeeractie met rookpotten en fakkels zodra de spelers van beide clubs het veld opkomen. De aanhang van Blauw Geel steekt ook vuurwerk af, maar dat is nauwelijks te zien door de rookontwikkeling aan de overkant. Gelukkig komt de wind uit de goede richting. Anders had het eerste fluitsignaal uitgesteld moeten worden.

Meteen raak

De wedstrijd komt meteen op gang. Na twee minuten is het al raak. Een verdediger van BATO werkt de bal in eigen doel. De stand is al snel weer gelijk ondanks het vlagsignaal voor buitenspel van de assistent van Blauw Geel. Hij vertelt: 'Bijna iedereen die bij ons in het veld staat, is ook supporter van FC Groningen. En ook nog eens zeer fanatiek. Het zou wel mooi zijn als we zelf ook een keer drie punten pakken.'

Aanhanger FC Groningen

Een van de spelers van BATO behoort ook tot de groep fanatieke aanhangers van FC Groningen. 'Dat ik tegen vrienden van mij speel waarmee ik morgen hopelijk juich bij FC Groningen is mooi. Maar ik ben er totaal niet mee bezig in het veld.' Op de vraag of hij bij de groep hoort die voor nieuwe sfeeracties, na het opheffen van Groningen Fanatics, gaat zorgen in de Euroborg wil hij niet antwoorden.

Groningen gaat winnen

Hoogstwaarschijnlijk zijn daar zondag voorafgaand aan de 'Derby van het Noorden' de eerste tekenen van te zien. Hij wil wel kwijt dat FC Groningen gaat winnen. En ook hij heeft liever dat Groningen wint dan zijn eigen club BATO. Het gevoel voor het groen-wit van FC Gronignen zit wat dat betreft dieper dan wit-blauw van BATO.

Opgeheven hoofd

De spelers van Blauw Geel verlaten het veld na het laatste fluitsignaal met opgeheven hoofd. De eerste overwinning is binnen. Het wordt 3-2 in een gelijkopgaand duel. 'En nu maar hopen dat we zes punten pakken dit weekend.' zegt een van de spelers. 'We hebben in elk geval de opgaande lijn te pakken, net als FC Groningen. We weten weer wat winnen is.'

Muziek

Dan is het tijd voor muziek. Zanger Klaus zweept de spelers en supporters op in het knusse clubhuis van Blauw Geel. Het kan weleens laat worden. De fanatieke aanhang van FC Groningen zal zich de volgende dag moeten haasten om om kwart over twaalf in het stadion te zitten.