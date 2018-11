600 handtekeningen in petitie voor komst Harbers naar Ter Apel

Een petitie waarin staatssecretaris Harbers van asielzaken (VVD) wordt opgeroepen om met de gemeenteraad van Westerwolde te spreken over de problemen met 'veiligelanders' heeft ruim 600 handtekeningen opgeleverd.

De petitie werd gehouden in het centrum van Ter Apel. Raadsleden van bijna alle partijen uit de Westerwoldse raad gingen de straat op. De petitie is ook online te ondertekenen.

'Acht winkeldiefstallen'

Woensdagavond riep de gemeenteraad van Westerwolde de staatssecretaris al op om naar de gemeente te komen, en over de problemen te praten.

Asielzoekers uit veilig verklaarde landen zorgen voor relatief veel overlast in Ter Apel. Afgelopen vrijdagavond zouden er acht winkeldiefstallen zijn gepleegd in het winkelcentrum.

'Er moet wat gebeuren'

'Mensen zijn het zat, er moet wat gebeuren', zegt PvdA-raadslid Wim Eilert. 'Tijdens de petitie hebben we groepjes gevormd van verschillende partijen. De Partij voor de Dieren en VVD liepen samen over straat. Dat waarderen mensen.'

'Eén mevrouw die ik sprak wilde kortgeleden verhuizen. Ze gaf aan dat de problemen meespeelden in de uiteindelijke keuze om niet in Ter Apel te gaan wonen. Dat moeten we natuurlijk niet willen.'

GroenLinks afwezig

Alleen de lokale fractie van GroenLinks was niet bij de petitie. 'Een petitie voegt op dit moment weinig of niets meer toe', vindt fractievoorzitter Eize Hoomoedt. De partij wil wel dat Harbers naar Ter Apel komt.

Lees ook:

- Westerwolde wil staatssecretaris bij ingelast debat over veiligelanders