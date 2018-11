Straks live: FC Groningen ongewijzigd; Kongolo vervangt Woudenberg centraal achterin bij Heerenveen

FC Groningen neemt het vanmiddag in eigen stadion op tegen SC Heerevenveen. De FC met een goed gevoel na de 4-2 zege tegen Excelsior, de Friezen met de bittere nasmaak van het 1-1 gelijkspel tegen Emmen. Het duel begint om 12.15 uur.

Gunstig vervolg?

Voor de FC is het zaak de tweede seizoenszege in Rotterdam een gunstig vervolg te geven. De ploeg van coach Danny Buijs is nog steeds hekkensluiter en heeft de drie punten keihard nodig om de aansluiting met de middenmoot niet te verliezen.

Negende plek

Ondanks een regelmatige negende plaats is ook Heerenveen niet verstoken van krititiek dit seizoen. De Friezen wisten op eigen veld nog niet één keer te winnen, maar zijn buitenshuis ijzersterk getuige een ongeslagen status en de daarbij behorende elf punten uit vijf duels.

Liveblog

Zorgt de 'Derby van het Noorden' voor een kolkend stadion en pakt FC Groningen voor eigen publiek de punten of steekt SC Heerenveen hier een stokje voor en stijgen de Friezen verder richting de subtop? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis, Warmerdam, Doan; Cassierra, Mahi.

SC Heerenveen

Hahn; Pierie, Bulthuis, Kongolo, Floranus; Vlap, Rienstra, Thorsby, Kobayashi; Zeneli, Lammers.

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

#grohee