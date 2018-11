Expeditie Grunnen: scheert de koeien bij boer Dirk

In het voorjaar gaan de koeien naar buiten en dat levert steevast een mooi plaatje op. Nu het weer kouder wordt gaan de koeien op stal. Bij boer Dirk worden de koeien vandaag geschoren. Zo gaan de koeien op hun paasbest de winter in.

Ook in Expeditie Grunnen:

-

Waar komt de naam Zuurdijk vandaan?

- Oma Nel wordt '80 is prachtig'

- Papegaai kent clublied Feyenoord

- Janneke gaat uit huis

- Hond met een systeem

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur.