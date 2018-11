Den Hertog blijft klassementsleider ondanks zesde plaats in Heerenveen

Sjoerd den Hertog rijdt op kop van het peloton in het oranje leiderspak archief (Foto: Orange Pictures/Albert van der Ploeg)

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen blijft ook na vier wedstrijden om de KPN Marathon Cup het algemeen klassement aanvoeren. Den Hertog werd zaterdagavond zesde in Thialf, maar liep uit op concurrent Arjan Stroetinga die uitviel.

Geen overwinning

Den Hertog streed niet mee om de overwinning in Heerenveen. Drie rijders namen een ronde voorsprong op het peloton: Mats Stoltenborg, Jorrit Bergsma en Marcel van Ham. Vijf rondes voor het einde sprintten de geklopten af. Den Hertog kwam als zesde over de meet.

Uit balans

De eindsprint tussen de koplopers werd uiteindelijk gewonnen door Stoltenborg. Op het laatste rechte eind werd hij nog enigszins uit balans gebracht door Bergsma, maar hij wist zijn slag te behouden en de sprint te winnen. Bergsma werd tweede, Van Ham pakte het brons.

Post belangrijk

Robert Post werd negende in Heerenveen, maar hij kon terugkijken op een prima wedstrijd. De Groninger knapte veel werk op voor zijn winnende ploeggenoot Stoltenborg. Ook vorige week had Post een groot aandeel in de zege van de Belg Bart Swings. Twee overwinningen op rij voor zijn ploeg Bouw en Techniek.

