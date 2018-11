Oproep aan cursisten helpt KNSB de winter door

Chris Huizinga uit Garnwerd in actie tijdens de Gruno Bokaal archief (Foto: JKBeeld)

De oproep van de afdeling Langebaan van het schaatsgewest Groningen in de zoektocht naar nieuwe juryleden heeft succes gehad. Er was een tekort, maar inmiddels zijn er meer dan tien aanmeldingen voor de jurycursus.

Noodklok

Een tweetal weken geleden luidde voorzitter Meintje van der Ark de noodklok. Na deze oproep is het aantal aanmeldingen gestegen van drie naar nu boven de tien. Hierdoor kan onder andere de Gruno Bokaal in het tweede weekend van december doorgaan. De vrijwilligers zijn nodig om verschillende schaatswedstrijden in goede banen te leiden.

Lees ook:

- Gruno Bokaal op losse schroeven door tekort aan juryleden