Politiek over bekladding posters: 'Schandalig' en 'onacceptabel'

De politieke partijen van de toekomstige gemeente Het Hogeland zijn geschrokken door de bekladding van de VVD-posters. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn antisemitische tekens geplaatst op de posters. Ook zijn spandoeken verscheurd.

Jan Willem Nanninga, lijsttrekker PvdA: 'Dit is schandalig. Geen goed woord voor over. Bekladden is in alle gevallen zeer afkeurenswaardig, maar als dat ook nog eens gedaan wordt met antisemitische tekens, dan is dat nog schandaliger. Dit is een democratie onwaardig.'

'Lelijk en ongepast'

Anne Marie Smits, lijsttrekker GroenLinks: 'Deze anonieme actie is voor GroenLinks onacceptabel en bedreigend en past niet bij een open democratie. Als iemand zijn of haar onvrede kenbaar wil maken kan dit via een gesprek.'

Nico Werkman, lijsttrekker Hogeland Lokaal Centraal: 'Dit gaat de democratische fatsoensnormen te buiten'.

Linda Visser, lijsttrekker SP: 'Dit is niet de manier om uiting te geven aan ongenoegen, borden van een partij bekladden en vernielen, daar komt bij dat het gebruik van SS tekens echt zo ontzettend lelijk en ongepast is.'

Eltjo Dijkhuis, lijsttrekker GemeenteBelangen: 'Dit keuren wij af!'

'Beneden alle peil'

Rolf Prummel, lijsttrekker D66: 'Wij zijn ervan geschrokken en keuren deze bekladding ten zeerste af. Het lijkt gericht tegen één partij waar men het niet mee eens is. Nu zo anoniem de boel tegen elkaar ophitsen en vergelijkingen maken met SS'ers is wat ons betreft beneden alle peil en respectloos naar meningen van anderen.'

Bernd de Jong, lijsttrekker ChristenUnie: 'Wij vinden het een belachelijke actie die geen recht doet aan de democratie. Er zijn voldoende mogelijkheden om met partijen in gesprek te gaan.'

Kristel Rutgers, lijsttrekker CDA: 'Dit heeft niks met democratie te maken! Wij hopen dat de daders zich melden. We wensen de VVD sterkte.'

Hoe verder?

De VVD heeft dit weekend alle activiteiten in de gemeente Eemsmond opgeschort vanwege de actie. Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard durfde het niet aan om zijn campagneteam op pad te sturen. 'We zijn vreselijk geschrokken en voorzichtig geworden. Ik ben niet bang uitgevallen, maar dit hakt er wel in.'

De partij heeft besloten een kleine rustpauze in te lassen. Na het weekend gaat de campagne weer door.

De gemeente Eemsmond heeft contact gehad met de partij over de bekladde borden. Er is afgesproken dat de partij ze zelf gaat vervangen. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren.

