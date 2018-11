FC Groningen boekt eerste thuiszege en geeft Heerenveen het nakijken in 'Derby van het Noorden'

FC Groningen heeft zondagmiddag de eerste thuiszege van het seizoen extra glans gegeven door SC Heerenveen overtuigend met 2-0 te kloppen. Groningen stijgt door deze zege naar de zestiende plek in de eredivisie.

Genieten

Het was genieten voor de supporters van FC Groningen, vooral in een zeer aantrekkelijke eerste helft. De ploeg van coach Danny Buijs legde een prima wedstrijd op de mat met aanvallend, direct voetbal. Django Warmerdam opende na 27 minuten de score door een voorzet van Mahi met veel gevoel achter Hahn te koppen.

Bal in de kruising Doan

De tweede treffer van de FC was nog mooier. Opnieuw was Mahi de aangever, maar daarna deed Doan het helemaal alleen. De Japanner dribbelde naar binnen en haalde vanaf de rand van de zestienmeter verwoestend uit. De bal ging recht in de kruising, Hahn was kansloos.

Consolideren

In de tweede helft consolideerde de thuisploeg de voorsprong. Groningen kon Heerenveen laten komen. De Friezen wisten zich geen raad met teleurstellend aanvalsspel mede door fel jagen van de thuisploeg. Alleen Zeneli schoot vlak voor tijd nog op de lat.

Klimmen

Door deze zege klimt FC Groningen naar de zestiende plek in de eredivisie met tien punten uit twaalf duels. NAC en De Graafschap worden gepasseerd op de ranglijst. Eerstvolgende duel voor de FC is de uitwedstrijd op zondag 25 november tegen Feyenoord.

Lees ook:

