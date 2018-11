'Kromo' klopt Sjöström opnieuw

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Tokio haar grote Zweedse rivale Sarah Sjöström ook op de 100 meter vrije slag verslagen.

'Kromo' won de race in 51,26, landgenote Femke Heemskerk werd tweede in 51,38. Sjöström, de wereldrecordhoudster 100 vrij op de langebaan, tikte na 51,42 als derde aan.

Zaterdag won de zwemster uit Sauwerd ook al de 50 meter vlinder in een persoonlijk record van 24,51, Sjöström zwom in die race naar het zilver in 24,58.

