Voettocht zonder geld naar Jeruzalem: Henk heeft het gehaald

Het waren 5831 kilometers. Van Stadskanaal naar Jeruzalem. Het kostte wandelaar Henk van der Klok 194 dagen om zijn doel te bereiken.

Van der Klok maakte de pelgrimstocht om geld in te zamelen voor straatkinderen op de grens van Thailand en Myanmar. Onderweg doorkruiste hij dertien landen.

Veel hulp

De hele weg liep hij zonder een cent op zak. Van der Klok was daardoor afhankelijk van de hulp van anderen voor een maaltijd of slaapplaats.

'Er zijn dan misschien veel verschillen tussen ons. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde in het leven. Ik ontmoette Christenen, Joden, Moslims en Atheïsten. En het maakt niet uit of ze geloven in God, Allah of de wetenschap, ze hebben me allemaal geholpen met dezelfde hartverwarmende vriendelijkheid', schrijft Van der Klok erover op Facebook.

Laatste kilometers

Het laatste stukje van zijn bijna 6000 kilometer lange tocht ging nog even iets anders dan gedacht, schrijft de Knoalster verder. 'Zes maanden lang zag ik dit moment voor me, en ik beeldde me altijd in dat ik naar beneden liep Jeruzalem in, maar het bleek dat Jeruzalem bijna 800 meter hoger ligt dan de omgeving. Dus mijn laatste kilometers waren omhoog.'

Nederlandse vlag

In Israël werd Van der Klok onthaald door familie en vrienden. Zo stonden zijn ouders er met de Nederlandse vlag.

Het was niet de eerste toch die hij maakte. Eerder liep hij van Engeland naar Rome, fietste van Nederland naar Istanbul en legde de Mississippi af in een kajak.

Lees ook:

- Henk loopt zonder geld naar Jeruzalem: 'Het gaat verrassend goed'