Te Wierik: 'Dit moet een boost zijn voor de rest van het seizoen'

Groningen-aanvoerder Mike te Wierik won voor het eerst in zijn carrière bij de FC twee competitiewedstrijden achter elkaar. Hij kon beamen dat dit extra lekker was tegen SC Heerenveen.

Kippenvel

'Als je ziet hoe het leeft bij de supporters, met de spandoeken dan kom je bijna met kippenvel het veld op,' aldus Te Wierik. 'Vooral de eerste helft hebben we heel goed gespeeld. We hebben denk ik één kans weggegeven, die bal van Zeneli die Padt goed weet te stoppen.'

Lijn doorzetten

'Wij hebben ervoor gezorgd dat Heerenveen geen moment in de wedstrijd is geweest, we moeten deze lijn doorzetten.' Te Wierik ging ook nog even in op het spel van uitblinker Doan. 'Hopelijk blijft hij dit seizoen nog bij ons. Het is duidelijk dat hij een stap gaat zetten, maar dat duurt hopelijk nog even,' besluit de aanvoerder.

Fit blijven

Mahi was belangrijk voor de FC met twee assists. Hij werd twintig minuten voor tijd gewisseld en was hier niet blij mee. 'Ik heb niets te klagen, maar als spits wil je graag scoren en ik was voor mijn gevoel nog fit. Maar ik snap ook dat de trainer mij fit wil houden voor de volgende wedstrijden.'

Dochtertje op de tribune

Er was een bijzondere bezoeker voor Mahi op de tribune, zijn dochtertje zat voor de eerste keer in het publiek. 'Dat had te maken met het feit dat een vroege wedstrijd was haha,' zegt Mahi. 'Ze heeft de hele wedstrijd gezien, niet geslapen voor zover ik weet. Samen met haar en de supporters hebben we een feestje gevierd.'

Aflopend contract

Het contract van Mahi loopt aan het einde van dit seizoen af. Of Mahi blijft is vooralsnog onduidelijk. 'Ik laat het voornamelijk aan mijn zaakwaarnemer over,' aldus Mahi. 'Ik heb altijd gezegd dat ik FC Groningen een geweldige club vind. Als ze bij de club met de juiste voorwaarden komen kan ik ook bijtekenen.'

Kopbal Warmerdam

Django Warmerdam zorgde met een knappe kopbal voor de openingsgoal. 'Het was inderdaad een heerlijke goal na een voorzet van Mahi. We wisten dat dit erin zat. Het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid is. We hebben de stijgende lijn te pakken. Dat moeten we nu doorzetten.'

Dingen komen bijelkaar

Coach Danny Buijs gaf aan dat het meespelen van Mahi een slok op een borrel scheelt. 'Het zijn een aantal dingen bijelkaar. Dingen waarop je traint komen nu toe uiting. Ik geniet ervan, bijvoorbeeld dat spelers een slimme overtreding maken vlak voor tijd, ze worden daarmee volwassen.'

Wisselwerking

'Als je na de wedstrijd op het veld staat na een overwinning geeft me dat de kriebels. De wisselwerking tussen spelers en publiek is prachtig om te zien, zegt Buijs na zijn eerste overwinning op eigen veld als hoofdtrainer van FC Groningen.

