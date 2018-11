Scorende Hateboer helpt Atalanta aan stunt tegen Inter

Mede dankzij een doelpunt van Hans Hateboer uit Beerta heeft Atalanta Bergamo op eigen veld Internazionale met liefst 4-1 verslagen.

Dat was een opmerkelijk resultaat, want de ploeg uit Milaan was naar Bergamo gereisd met een serie van zeven competitieoverwinningen op rij op zak. Voor Atalanta betekende het de vierde zege op rij.

Omstreden strafschop

Verdediger Hateboer opende de score in de negende minuut. Op aangeven van de Duitser Robin Gosens gleed de oud-Groningenspeler de bal binnen. Kort na rust werd het gelijk na een omstreden strafschop, benut door Mauro Icardi.

Halverwege viel de 2-1, waarna Atalanta in de slotfase nog uitliep naar 4-1.

Lees ook:

- Steeds minder Groningers in het Nederlands Elftal

- Eerste doelpunt Hans Hateboer in Italiaanse Serie A