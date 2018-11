Expeditie Grunnen ziet lichtjes

Met de overwinning op Heerenveen komt er weer wat licht aan het einde van de tunnel voor FC Groningen. Henny is een lichtje als mantelzorger voor haar moeder en in de Poststraatkerk in Stadskanaal wordt het licht aan elkaar doorgegeven.

En dan hebben we het nog niet eens over de lichtjes van Sint-Maarten gehad. Maar ook dat komt aan bod, kortom het zijn allemaal lichtjes in deze aflevering van Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

-

Gerard moet noodgedwongen verhuizen

- Wat is een barrel?

- Het licht in de Poststraatkerk in Stadskanaal

- Henny heeft een oproep tegen eenzaamheid

- FC Groningen boekt eerste thuiszege

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur.