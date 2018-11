Jonge Winsumer in de prijzen met aardbevingsbestendige vlonders

De 15-jarige Jesse uit Winsum heeft onder toeziend oog van driehonderd jongeren de finale van Booming Business in Delfzijl gewonnen. De jonge timmerman wil zijn bouwbedrijf uitbreiden en aardbevingsbestendige vlonders bouwen.

De jury - YouTuber Kalvijn, zakenpartner Petrus en de Groningse ondernemer Ben Woldring - zag in het idee van Jesse de meeste potentie. De andere finalisten ontvingen ook een geldprijs om een start te maken met hun bedrijfsidee.

Booming Business is een serie die op het YouTube-kanaal van Kalvijn te zien was. De YouTuber, die luistert naar de naam Kelvin Boerma en opgroeide in Meedhuizen, ging op zoek naar het beste en meest potentiële bedrijfsplan uit Stad en Ommeland.

Naast Jesse waren er nog drie finalisten. Hoogezandster Tom (16) ontwikkelt een online boekingssite, Alex (18) uit Tripscompagnie maakt een doos die schoenen op voeten projecteert en de zusjes Larissa (17) en Henriëtte (15) uit Siddeburen willen een aardbevingendocumentaire maken voor kinderen.

Niemand ging met lege handen naar huis. Jesse won tijdens de finale vijfduizend euro, Tom drieduizend euro, de zusjes kregen tweeduizend euro om hun droom werkelijkheid te laten worden en Alex ontving duizend euro. Alle finalisten krijgen begeleiding bij het uitvoeren van hun plan.

Het doel van dit evenement is om ondernemerschap bij jongeren te stimuleren.

