Ben Stellingwerf snelste tijdens VOV-Run Ben Stellingwerf kwam als eerste over de streep van de VOV-Run. (Foto: Archiefbeeld RTV-Noord)

Hardloper Ben Stellingwerf uit Bedum is in Vries winnaar geworden van de VOV Run over tien kilometer. Hij kwam na 33 minuten en 28 seconden als eerste over de streep.

Jos Boonstra uit Roden volgde op 1 minuut en 17 seconden. Het brons was voor Jan Venhuizen uit Appingedam. Hij verloor 2 minuten en 12 seconden op de winnaar. Snelste vrouw De Groningse Johanna Lorenz was in 41 minuten en 14 seconden de snelste vrouw met thuisfavoriete Olga Elling als tweede op 1 minuut en 5 tellen. Annewil Schreuder uit Veendam werd derde, zij was 1 minuut en 40 seconden langzamer dan de winnares. De wedstrijd was de voorlaatste van in totaal negen edities om de Rabocup.