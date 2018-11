Alternatieve 'Super Sunday' levert ook mooie beelden op

Voetbalvereniging Warffum, basketbalvereniging BVG en een aantal marathonschaatsers hadden zondag ook een 'Super Sunday'.

De alternatieve rit langs drie andere wedstrijden dan die van FC Groningen, Donar en Lycurgus leverde eveneens mooie beelden op.

Prima middag in Warffum

VV Warffum had in meerdere opzichten een prima middag. Voorafgaande aan de streekderby tegen VV Kloosterburen werden twee sponsorborden onthuld.

Als klap op de vuurpijl won de thuisploeg ook nog eens met maar liefst 11-0. Bartel Klinkhamer was zes keer trefzeker.

Basketbalderby

De basketbalderby tussen BVG en Groene Uilen in de Stad was nooit spannend. Vanaf de tip-off nam BVG de leiding en gaf die niet meer uit handen. Er stond na vier kwarten een 73-60 eindstand op het bord voor BVG. In de eerste helft schoot BVG met scherp. Er vielen acht driepunters door de basket.



Rico Bakker, oud-speler van Groene Uilen, was topschutter van BVG met twintig punten. Hij kon z'n lol niet op.

Marathonkampioenschap

Daarna kon nog net de laatste wedstrijd bij het Open Marathonkampioenschap van IJsvereniging Groningen meegepikt worden. In de hoogste categorie won Vera Otten. Dat was ook logisch want ze was de enige vrouw in het gezelschap.

Thijs Willem van der Vegt pakte de titel bij de mannen. Hij hoefde er niet voor te sprinten. De concurrentie keek vanaf de zijkant toe hoe hij over de finishstreep kwam. Zonder juichen kroonde hij zich tot winnaar.

