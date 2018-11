Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto rijdt Damsterdiep in Eén inzittende moest mee naar het ziekenhuis (Foto: De Vries Media)

Op de N360 bij Garmerwolde is zondagavond een auto het Damsterdiep ingereden. Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur. In de auto zaten volgens omstanders drie mensen. Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is waarschijnlijk de macht over het stuur verloren waardoor de wagen in het water terecht kwam. De brandweer van Ten Boer kreeg assistentie van duikers en een hulpverleningswagen uit de stad Groningen.