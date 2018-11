Student en Stad voert actie bij omstreden kruispunt Eikenlaan

Student en Stad voerde maandagmorgen actie bij het omstreden fietskruispunt aan de Eikenlaan in Groningen. De partij vindt de situatie bij het kruispunt nog altijd te gevaarlijk, ondanks maatregelen die genomen zijn om de veiligheid te verbeteren.

Tot de herfstvakantie stonden er op het kruispunt verkeersregelaars om de dagelijkse stroom fietsers naar de Zernike Campus in goede banen te leiden. Ook werden er verkeersdrempels aangelegd en mogen auto's er nog maar dertig kilometer per uur rijden.

Tunnel

De gemeenteraad stemde vorig jaar bovendien in met een onderzoek naar de komst van een tunnel voor het autoverkeer. Als die er is, kunnen de fietsers gewoon doorfietsen.

Student en Stad wil echter dat er eerder actie komt, omdat de huidige situatie nog altijd tot gevaarlijke situaties leidt.

Gele kleding

Leden van de partij stonden daarom maandagochtend in opvallende gele kleding op het kruispunt om fietsers een veilige oversteek te garanderen.

'Wij hebben gevraagd om verkeerslichten, maar dat is afgewezen. We hebben verkeersregelaars gehad, dat zou een goede tijdelijke oplossing zijn totdat de tunnel er is. Maar die zijn door de gemeente weer weggehaald, dus ja, dan doen we het gewoon zelf, want dit kán op deze manier niet', verklaart fractievoorzitter Marten Duit de actie.

Boze reactie

De actie viel maandagochtend niet bij iedereen in goede aarde. Sommige automobilisten toeterden en ook een buschauffeur keek geërgerd naar de studenten omdat hij enige minuten vertraging opliep door de actie.

Duit: 'We zijn heel benieuwd hoe de reacties zich gaan ontwikkelen. Maar als mensen echt het gesprek met ons aangaan, zullen we ze uitleggen waarom we dit doen. Het is echt nodig dat hieraan wat wordt gedaan. In het halfuurtje dat we hier hebben staan opbouwen, hebben we al twee keer bijna een aanrijding gehad.'

Rond 09.00 uur, toen de grootste fietsdrukte voorbij was, werd de actie beëindigd.

