Verkeer moet nog wennen aan tijdelijke afsluiting N366

De N366 tussen Alteveer en Stadskanaal ligt er vanaf vandaag een maand lang uit. De weg wordt verbreed om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voor sommige automobilisten blijkt de afsluiting maandagochtend nog even wennen. Behoorlijk wat bestuurders nemen een sluiproute - in plaats van de officiële omleidingsroutes via Wedde en Blijham, of via Gieten over de N33 en N34.

Sluiproutes zijn niet geschikt

Dat is tegen het zere been van omwonenden, de provincie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de politie. De Veenhofsweg (parallel aan de N366), de Alteveersterweg en de Poortmanswijk zijn namelijk niet berekend op het vele, vaak zware verkeer dat normaal gesproken de provinciale weg neemt. Volgens de provincie wordt dit deel van de N366 dagelijks door zo'n 14.000 voertuigen gebruikt.

Bovendien vormt het sluipverkeer een gevaar voor de fietsende scholieren tussen Alteveer en Stadskanaal. De betrokken partijen hebben daarom een aantal maatregelen bedacht om de komende weken het sluipverkeer te hinderen of onmogelijk te maken.

Informeren

VVN-medewerker Taie Hendriks staat maandag bij één van de sluiproutes. Hij wijst automobilisten op de omleidingen.

'We staan hier voor de veiligheid van de kinderen. Vorige week hebben we de fietsers al gewezen op het belang van goede verlichting. Dat gaat goed: mij valt op dat iedereen nu keurig een lampje aan heeft. En vandaag staan we hier om automobilisten aan te houden en te informeren.'

Aanvullende maatregelen?

'We zien af en toe wat plukjes automobilisten een sluiproute nemen. Maar als één het doet, zullen er wel meer volgen', zegt projectleider Tobias van der Velde van de provincie.

'We houden het goed in de gaten. Als het nodig is, nemen we wellicht aanvullende maatregelen.' De politie controleert automobilisten bovendien met een lasergun op hun snelheid.

Groot onderhoud

De wegafsluiting duurt nog tot 10 december. Tijdens die periode wordt de N366 verbreed. Van der Velde: 'De huidige weg is 7,5 meter breed, dat wordt straks 8,60 meter. Tegelijkertijd gaan we ook groot onderhoud plegen zodat de weg er over vier weken weer tiptop bij ligt.'

