Rondje Groningen: Minder sfeervolle stadionactie op komst

Het recept voor deze editie van Rondje Groningen: een pizzaatje met Rob Jetten (D66), een smaakvol hoofdgerecht vanuit het FC-stadion en het toetje wordt verzorgd door een afzwaaiende directeur. Smakelijk lezen!

1) Pizza happen met Robo... Rob Jetten

Landelijk D66-fractievoorzitter en Pechtold-opvolger Rob Jetten komt naar de stad Groningen voor een pizzameeting met studenten. Jetten, het mag bekend zijn, zette een dag nadat hij verkozen werd zichzelf meteen in de spotlights omdat hij bij een aantal vragen van een tv-verslaggever steeds hetzelfde antwoord gaf. Hopelijk komt hij zondagavond bij studentenvereniging Dizkartes wat mondiger voor de dag, in een gesprek over het klimaat.

2) Opdat je hem echt niet mist

Nog één keer de prachtige sfeeractie van FC Groningen tegen Heerenveen zondag.

3) Over stadionacties gesproken

Feyenoord-fans grijpen de wedstrijd op 25 november tegen FC Groningen aan om te protesteren tegen een nieuw stadion De Kuip.

4) Da's lekker binnenkomen

Maar eerst maar eens nagenieten van de overwinning op Fryslân, nietwaar?

5) Groningen - Kanaaleilanden is ook maar een product

Er even tussenuit om uit te waaien op de Kanaaleilanden, rechtstreeks vanaf Eelde? In het zakelijke wereldje heet zo'n reisje ook gewoon een product.

6) De studenten die meedoen aan de raadsverkiezingen

Zevende op de lijst van de PvdA, zesde bij het CDA, de zesde positie bij de VVD en zevende bij 100% Groningen. Daar staan studenten die meedoen aan de raadsverkiezingen in Groningen op 21 november op een rij.

7) Groningen 'vibreert', toch is er een máár

Volkskrant-columnist René Cuperus voelde het in Groningen: 'De sfeer van een vibrerende, ondernemende stad, waar jongeren gretig de toekomst omarmen.' Om daarna wel te alarmeren: 'Gezelligheid en globalisering zijn lastig te combineren.'

8) Nachtshot

Zo zie je ze zelf niet, maar een cameralens wel. De cameralens van De Observeerdienst, om precies te zijn.

9) Hé Alexa, Siri of Google...

Speel eens...

10) Modderhappen op de bult

Rondom de Kardingebult in Stad konden veldrijders en mountainbikers zich gisteren uitleven. Maar fietsend de glibberige bult op? Dat lukte niemand.



11) Nog even over Hans Nijland

Want verdient de beste man nu een standbeeld, of niet? Stemmen maar!



