Spoeddebat over versterking van oostkant Stad

Er komt een spoeddebat over de versterking van de huizen aan de oostkant van de stad Groningen. Het CDA en de SP in de Groninger gemeenteraad hebben het debat voor komende woensdag aangevraagd.

RTV Noord berichtte afgelopen vrijdag dat de woningen in met name in de wijken Lewenborg en Bijeum een licht verhoogd risico lopen, ook als de gaswinning wordt afgebouwd. Dat betekent dat deze huizen versterkt moeten worden. Het zou om ruim 1.200 woningen gaan.

Staatstoezicht op de Mijnen

Volgens het college van B&W was dit gegeven niet nieuw omdat het Staatstoezicht op de Mijnen voor de zomer al had aangegveen dat delen van de Stad mogelijk risico zou kunnen lopen.

CDA en SP willen opheldering hierover en willen duidelijkheid voor de bewoners aan de oostkant. De partijen denken aan een plan van aanpak, dat ook voor Ten Boer gaat gelden.

