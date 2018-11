Actieweek Ter Apel: 'Een signaal dat we dit niet langer pikken'

Het centrum van Ter Apel wordt de laatste tijd weer geteisterd door winkeldiefstallen. De daders zijn vooral 'veiligelanders', asielzoekers uit veilige landen. Ter Apel pikt dit niet meer en daarom is er deze week tijdelijk meer politie-inzet in het dorp.

In de actieweek is er ook meer toezicht van de beveiligers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente Westerwolde.

We willen een flink signaal afgeven en weer extra zichtbaar worden Leendert Klaassen-Burgemeester Westerwolde

'Flink signaal'

Burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde: 'De winkeldiefstallen zijn er al veel langer, maar de laatste tijd zijn er weer meer. Dit loopt niet alleen in de papieren, maar er is vooral veel overlast voor winkeliers en klanten. We hebben ook problemen in het openbaar vervoer. Daarom willen we nu een flink signaal afgeven en weer extra zichtbaar worden.'

In de bus

Op buslijn 73 van en naar het azc in Ter Apel is ook veel overlast door veiligelanders. Volgens buschauffeurs weigeren ze te betalen en bedreigen ze chauffeurs en passagiers. In de bussen is deze week daarom meer politietoezicht.

Verdachten worden altijd opgepakt Jos Bruining-politiechef

Middaguren

Volgens politiechef Jos Bruining wordt de meeste overlast ervaren tussen één en zes uur 's middags. 'In die uren hebben we zes man extra in dienst. Dit zijn deels agenten uit ons eigen basisteam, maar we krijgen ook ondersteuning uit het Flexteam Noord-Nederland. Verdachten worden altijd opgepakt. Dan worden ze verhoord en krijgen ze van het Openbaar Ministerie te horen wat er met hen gaat gebeuren', zegt Bruining.

Hulp uit Den Haag?

Maar wat kun je eigenlijk in een week? 'We geven in ieder geval een signaal af dat we dit niet pikken', vindt Klaassen. 'Maar we hebben ook contact gehad met de staatssecretaris over een schadefonds voor gedupeerde ondernemers. We wachten nog op een antwoord en dat duurt me eigenlijk al te lang.'

De gemeenteraad van Westerwolde heeft vorige week laten weten dat ze graag met de staatssecretaris wil spreken over de problematiek. 'Deze week heb ik contact met hem om te kijken of we dat kunnen organiseren', besluit Klaassen.

Lees ook:

- Overlast veiligelanders: week lang meer politie in Ter Apel

- Verdeelde reacties op 'actieweek' in Ter Apel