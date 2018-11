Eerste proef: groen op de Grote Markt populairst, extra terrassen het minst

Van de Stadjers en andere stemmers die tot nu toe meedachten over de toekomst van de Grote Markt in Groningen, zien de meesten groen op het marktplein zitten.

Bezoekers van het Let's Gro-festival begin deze maand konden met een muntje aangeven hoe zij de Grote Markt het liefst zien in de toekomst. Het marktplein gaat op de schop, als de oostkant volgend jaar is verbouwd en de bussen de Grote Markt niet meer aandoen.

Groen en zitplekken

'Opvallend is dat verreweg de meeste bezoekers extra groen willen op de Grote Markt', zegt Johan de Boer van gemeente Groningen, die in totaal 1100 stemmen van mensen telde. 'Ook het creëren van openbare zitplekken scoort hoog.'

Evenementen en fonteinen op de Grote Markt scoren een stuk lager Johan de Boer - gemeente Groningen

'Evenementen en water of fonteinen op de Grote Markt scoren een stuk lager. Maar extra aandacht voor de warenmarkt en (extra) café-terrassen scoren het laagst.'

Het lijkt er op basis van Let's Gro dus op dat meer mensen willen zitten op de Grote Markt, maar dan wel zonder dat ze perse een drankje hoeven te bestellen.

Een plek om naartoe te gaan

'Het is geen representatieve steekproef', benadrukt De Boer. 'Maar het is wel duidelijk geworden dat veel Groningers graag groen willen op de Grote Markt, en dat mensen vinden dat de Grote Markt meer een verblijfsplek moet worden. Een plek om naar toe te gaan, in plaats van er slechts over te steken of te passeren.'

Volgens De Boer worden de 'indicatieve scores' meegenomen in de vervolgplannen over de herinrichting van de Grote Markt. In 2019 moet er een ontwerp liggen.

