Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











GroenLinks wil opheldering over sluiting huisartsenposten De huisartsenpost in Hoogezand, die per 1 april 2019 wordt gesloten (Foto: Dennis Venema)

GroenLinks in Provinciale Staten wil opheldering over sluiting van de huisartsenposten in onze provincie.

Vorige week werd bekend dat de huisartsenposten in Winsum en Hoogezand worden gesloten. In Delfzijl en Leek worden de openingstijden van de posten beperkt. GroenLinks maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De partij vindt dat acute zorg dichtbij de mensen moet zijn. Invloed mogelijk? GroenLinks wil van het provinciebestuur weten of de provincie ook is betrokken bij het besluit van de Doktersdienst Groningen en of er ook nog invloed kan worden uitgeoefend op de maatregelen. Lees ook: - Arno Rutte stelt Kamervragen over sluiting huisartsenpost

- Wethouder baalt van sluiting huisartsenpost: 'Dit is héél jammer'

- Doktersdienst zet mes in huisartsenposten