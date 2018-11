Lopend Vuur: Ik ga met plezier naar mijn werk

Deze week is de Week van de Werkstress. Dat is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit jaar staat die week in het teken van preventie en werkplezier.

Want: met genoeg plezier in je werk, voorkom je dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Werkplezier centraal

Jaarlijks zijn werkgevers - bij elkaar opgeteld - zo'n 2,5 miljard euro kwijt aan door stress verzuimde werkdagen. Daarom stellen meer dan 500 bedrijven die meedoen aan de Week van de Werkstress, in ieder geval deze week het werkplezier centraal.

