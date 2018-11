Werkstraf voor wietkwekende Stadjer: 'Hennepteelt? Nooit weer'

Een 48-jarige man uit Groningen moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren voor het kweken van hennep. In de schuur naast de woning van de man werden 183 hennepplanten gevonden.

Gaat de man binnen twee jaar weer in de fout, dan moet hij bovendien twee weken de gevangenis in.

Kwekerij met tips van internet

In april vorig jaar deed de politie na een melding over een sterke wietlucht een huiszoeking in de schuur van de man aan de Van Drielstlaan. Daar werd een volledig ingerichte kwekerij gevonden. Daarnaast werd er veel hennepafval aangetroffen.

De Groninger verklaarde in de rechtbank dat hij de kwekerij zelf had gebouwd, met tips van internet. 'Ik heb een klusbedrijf, dat scheelt', zei hij tegen de politierechter. De stroom voor de kwekerij tapte de Groninger illegaal.

17.500 euro verdiend

De man betuigde spijt op zitting, en gaf toe dat hij de kweek had opgezet om uit de schulden te raken. De officier ging uit van één hennepoogst van december 2016 tot april vorig jaar.

De verdiensten, ruim 17.500 euro, moet de man terugbetalen aan de staatskas. 'Ik leg u een forse werkstraf op, want het is de vraag of u opnieuw in de fout gaat', zei de rechter tegen de man. 'Nooit weer. Het is me de ellende niet waard', klonk zijn antwoord.

De man is niet eerder veroordeeld geweest voor hennepteelt.