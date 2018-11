Deel dit artikel:













Campagne tegen fietsaso's krijgt vervolg De gemeente Groningen gaat meer toezicht houden op fout geparkeerde fietsen (Foto: Archief/RTV Noord)

Regelmatig zijn ze in de binnenstad van Groningen al te zien: fietsstewards, die helpen bij het goed parkeren van fietsen op drukke plekken. Ze worden de komende twee weken nóg vaker ingezet, want de campagne voor beter fietsparkeren in de binnenstad krijgt een vervolg.