'Resultaten gesubsidieerde werkgelegenheidsprojecten beter controleren'

Noordelijke bedrijven en instellingen die subsidies en leningen hebben gekregen, worden niet goed genoeg gecontroleerd. Zowel vooraf als achteraf niet. Daardoor is het niet duidelijk of projecten de beloofde extra banen hebben opgeleverd.

Er is door de provincie veel geld geïnvesteerd in werkgelegenheidsprojecten. Het gaat om honderden miljoenen. Dit blijkt uit een rapport van de Noordelijke Rekenkamer.

Werkt het?

In het rapport 'Werkt het?' heeft de Noordelijke Rekenkamer gekeken naar de werkgelegenheidseffecten van subsidieprogramma's in de periode 2005-2015. De Noordelijke Rekenkamer heeft drie programma's nader bestudeerd: het Innovatieve actieprogramma Groningen, het Carbohydrate Competence Centre en de Noordelijke Vaarverbinding.

Duurzaam?

Volgens de Noordelijke Rekenkamer wordt door de noordelijke provincies onvoldoende gekeken of die werkgelegenheidsprojecten duurzaam zijn. De provincies vragen ook niet aan externe partijen om dit te toetsen. Ze varen te veel op het oordeel van de subsidieaanvrager. Ook wordt achteraf onvoldoende geëvalueerd of die duurzame werkgelegenheid er gekomen is. Daardoor wordt te weinig lessen getrokken voor de toekomst.

Kritisch

De Rekenkamer beveelt de provincie Groningen onder meer aan de inschattingen van subsidieaanvragers vaker kritisch te toetsen.