Een halve eeuw bij Wedeka: 'Elke dag vrolijk naar je werk, dan lukt het wel' Martha Hebels werkt al vijftig jaar bij Wedeka (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Een feestelijke dag bij werkvoorzieningsschap Wedeka in Stadskanaal, en dan in het bijzonder voor jubilaris Martha Hebels. Zij was zondag liefst een halve eeuw in dienst.

Een mijlpaal die maar weinig mensen halen. Bij Wedeka werd het werk er maandagochtend daarom speciaal voor stilgelegd. 'Vijftig jaar in dienst is niet niks', meent haar teamleider Annette Draaisma. 'Martha is bovendien een supercollega en verdient het daarom in het zonnetje gezet te worden.' Inpakken en naaien Het feestvarken zelf zegt ook niet te snappen dat ze al vijftig jaar bij Wedeka zit, 'maar het is wel zo.' In 1968 begon ze op 15-jarige leeftijd bij het werkvoorzieningsschap. Wat ze precies moest doen, kan ze zich niet meer herinneren. 'Ik denk inpakken, luiers naaien, pyjama's naaien. Sportkleding en bankstellen naaien hebben we ook gedaan. Er werd heel wat afgenaaid', lacht ze, terwijl haar collega's het uitproesten. Elke dag vrolijk Inpakken doet ze nog altijd. Producten van Nivea, Rituals, andere cosmeticamerken. Ze vindt het na vijftig jaar nog steeds leuk. 'Mijn geheim? Elke dag vrolijk naar je werk gaan, goed met de collega's overweg kunnen, dan lukt het wel.' Maar volgend jaar komt er wel een eind aan haar werkzame leven. 'Eind juli mag ik eruit en ga ik met pensioen. Of ik het ga missen? Ja, in het begin misschien wel, maar ik denk dat dat ook wel went. Ik ben er vrij nuchter onder.' Gebak Martha's collega's heffen intussen Happy Birthday aan, waarna een klaterend applaus volgt en iedereen zich in de versierde kantine stort op koffie met gebak. En Martha, die heeft de rest van de dag lekker vrij.