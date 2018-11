Deel dit artikel:













Waterstoring rond Akerkhof in Stad (Foto: Rob Engelaar/ANP)

In de binnenstad van Groningen is maandagmiddag een waterstoring ontstaan, waardoor meerdere huishoudens, winkels en horecazaken rond het Akerkhof in Stad tijdelijk zonder water zitten.

Volgens een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen is een lek ontstaan tijdens werkzaamheden rond de A-kerk, waarbij een waterleiding werd geraakt. Werk ligt stil Het gaat om zo'n honderd aansluitingen die tijdelijk geen stromend water hebben. 'Het werk ligt helemaal stil hier', vertelt een medewerker van een nabijgelegen bakkerij. 'Het deeg maken we deels met water, dus we kunnen momenteel niets.' Naar verwachting is de storing rond 15.00 uur maandagmiddag opgelost.