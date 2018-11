'Nijland was strijdbaar, verrassend dat hij er nu mee stopt'

Hans Nijland kondigde maandagmiddag aan dat hij na dit seizoen vertrekt als directeur van FC Groningen. Onze FC-watcher Stefan Bleeker laat zijn licht schijnen over Nijlands besluit.

Is dit een verrassing?

'De kritiek op Nijland nam de afgelopen tijd natuurlijk ontzettend toe. Maar Nijland kwam daarbij wel over als strijdbare directeur, die er alles aan wilde doen om het tij te keren. In dat licht is het wel een verrassend moment dat hij er nu mee stopt.'

Wachtte hij bewust tot een moment van euforie, na de winst tegen Heerenveen zondag?

'Het zou goed kunnen dat hij heeft gewacht op een overwinning, om op die manier weer de publieke opinie mee te krijgen. Maar dat zal hij vanmiddag zelf toe kunnen lichten als hij een persconferentie geeft.'

Waarom stopt hij nu?

'Hij heeft al een beetje met zijn gezondheid gekwakkeld. De cardioloog heeft al eens tegen hem gezegd dat hij het rustiger aan moet doen. Plus: de kritiek op hem neemt ook heel erg toe. Dat zijn wel argumenten om te zeggen: is het niet tijd om stokje over te dragen? Het kan ook zijn dat hij misschien tot inkeer is gekomen en heeft gezien dat hij het tij zelf niet meer kan keren.'

Komt deze aankondiging niet te vroeg als hij pas aan het eind van het seizoen weggaat?

'Nijland zegt daar zelf over dat hij het bewust nu bekend heeft gemaakt, zodat de Raad van Commissarissen van de club de tijd heeft om heel rustig een opvolger te vinden, en dat dus niet overhaast hoeft te doen.'

Van wie kwam het besluit?

'Dat weet ik niet. Ik denk dat Nijland zelf tot dit besluit is gekomen, al zal hij misschien wel gestuurd zijn door een aantal mensen.'

Wat heeft Nijland betekend voor FC Groningen?

'Ontzettend veel. Toen hij instapte, ging het ontzettend slecht met de club. Nijland heeft de club hoogstpersoonlijk opgebouwd, tot aan Europees voetbal aan toe. Dat is zeker zijn verdienste geweest, net als de verhuizing naar het nieuwe stadion. En in 2015 heeft de club onder zijn leiding natuurlijk de KNVB-beker gewonnen.'

