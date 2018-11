Oud-rechercheur en crimi-schrijver: 'In mijn dromen zit ik nog vaak achter boeven aan'

Sinds zijn pensionering ruim zeven jaar geleden als rechercheur van het Cold Case Team bij de Groninger politie droomt hij nog bijna iedere nacht over boevenvangen. Klaas Jan -alias Kajé- Dijkema uit Wittewierum.

Komend weekend verschijnt zijn derde roman. Ook deze is geïnspireerd op zijn werk als rechercheur.

Onopgeloste misdrijven

Klaas Jan Dijkema begon ruim veertig jaar geleden als politieman op het toenmalige politiebureau aan het Martinikerkhof in de stad. Het laatste deel van zijn carrière was hij lid van het zogenoemde Cold Case Team, het team dat onopgeloste misdrijven opnieuw tegen het licht houdt. Omdat de toenemende bureaucratie en reorganisaties hem meer en meer tegen begonnen te staan, ging hij zeven jaar geleden met pensioen.

's Nachts zit ik nog geregeld achter boeven aan Oud-rechercheur Klaas Jan Dijkema

Het recherchewerk heeft hem sinds die tijd niet losgelaten. 'Ik moet bekennen dat ik 's nachts nog vaak droom over het werk. Dan zit ik nog geregeld achter boeven aan,' vertelt Dijkema in zijn woning in Wittewierum.

Moordzaak zonder lijk

Zijn ervaring als rechercheur gebruikt Dijkema nu bij het schrijven van zijn crimi's. In 2014 verscheen zijn eerste, dit weekend zijn derde: Over lijken op het Hoogeland.

De nieuwe roman van Dijkema is geïnspireerd op een geruchtmakende moordzaak zonder lijk uit 1997. Daarbij bracht een Groninger drugscrimineel een Limburger om het leven en verbrandde het lijk.

Het verbranden van het lijk komt overeen met de werkelijkheid Oud-rechercheur Klaas Jan Dijkema

'De feiten, die moord en het verbranden van het lijk, het gedrag van de verdachte, vertonen overeenkomsten met de werkelijkheid,' vertelt de ex-rechercheur. 'Mijn eigen fantasie maakt daar een nieuw verhaal van, maar ik blijf wel heel dicht bij de waarheid. Dat is denk ik de kracht van mijn boeken.'

Rechercheur Lucien de Lange van bureau Delfzijl

Ook zijn derde crimi draait om rechercheur Lucien de Lange die opereert vanuit het politiebureau in Delfzijl. 'Het bureau in Groningen is een beetje een fabriek,' legt Dijkema uit.

'Ik situeer mijn hoofdpersoon in Delfzijl omdat ik daar een betere sfeer kan creëren. Bureaus als in Winschoten en Delfzijl zijn nog plekken waar mensen elkaar kennen en dat is de plek waar ik Lucien de Lange in een betere, gemoedelijker setting kon plaatsen.'

'Over Lijken op het Hoogeland' van Kajé Dijkema verschijnt bij uitgeverij Profiel uit Bedum en wordt komende vrijdagavond gepresenteerd in de bibliotheek van Ten Boer.