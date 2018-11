Afgelopen: Hans Nijland licht vertrek bij FC Groningen toe

Hans Nijland vertelt over zijn vertrek in een ingelaste persconferentie (Foto: FC Groningen)

Directeur Hans Nijland stapt na 23 jaar op als directeur bij FC Groningen. In een door de club belegde persconferentie licht hij zijn vertrek toe.

Update 16.10 uur: de persconferentie is inmiddels gestopt. Lees meer over het vertrek van Hans Nijland in de onderstaande artikelen. Meer reactie-artikelen en een samenvatting van de persconferentie volgen.

Lees ook:

- Directeur Hans Nijland stopt na dit seizoen bij FC Groningen

- Fans over vertrek Hans Nijland: 'Deze man verdient een standbeeld'

- 'Nijland was strijdbaar, verrassend dat hij er nu mee stopt'

- Alles over FC Groningen