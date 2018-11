Deel dit artikel:













Help! Het Sinterklaaspapier is op Het huis van Nel Postmus (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Het lijkt wel een aflevering van het Sinterklaasjournaal, want er is een probleem! Het Sinterklaaspapier is op. Niet in de winkels, maar wel bij Nel Postmus in Finsterwolde die een huis vol cadeaus heeft voor kinderen van mensen die onder het minimum leven.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Het huis van Postmus staat propvol met auto's, poppen, spelletjes, boeken, kleren en nog veel meer. 'Er staat hier twaalfhonderd cadeaus, waarvan we zeshonderd al hebben ingepakt', vertelt Postmus. 'Maar het papier is op, dus we zouden graag Sinterklaaspapier gedoneerd willen hebben.' Met een grote aanhanger Zoon Pieter Postmus is ooit begonnen met het uitdelen van Kerstcadeaus aan minima. Vier jaar geleden kwam deze grote Sinterklaasactie daar nog bij. 'Mijn zoon heeft een klusbedrijf met een bus en een grote aanhanger. Voor 5 december gaan we een hele dag op pad en delen wij als Zwarte Pieten de cadeautjes uit', zegt Postmus. 'Hier leven wij voor', vervolgt ze. 'We hebben natuurlijk wel hulp bij het inpakken. Dan komen onze dochter, kleindochter, vrienden en vrijwilligers helpen.' Papier over? Maar het inpakken ligt nu dus even stil. Heb jij wat Sinterklaaspapier (en plakband) over, dan is dat van harte welkom op de Nieuwe Meerlandseweg 8 in Finsterwolde. Lees ook: - Zo viert Groningen het Sinterklaasfeest