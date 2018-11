Fans over vertrek Hans Nijland: 'Deze man verdient een standbeeld'

Van 'Dat werd tijd' tot 'Hij ís de club'. De reacties op het vertrek van Hans Nijland na 23 jaar directeur te zijn bij de FC Groningen, zijn wisselend. Maar de roep om een mooi afscheid is groot.

Het vertrek laat diehard FC-fan John Schurer niet onbetuigd.

Maar niet iedereen is er zo onder de indruk van het vertrek. Verschillende reageerders op ons Facebookbericht vinden zijn opstappen aan het eind van het seizoen weinig verrassend, nu de club onderaan de competitie bungelt.

'Ziet de bui wel hangen, gauw wegwezen', schrijft Jan Westers. 'Zakken gevuld. De FC aan de grond en nu peert hij hem', zegt Bernandus Mulder Sr.

'Joehoe, dat zal tijd worden. Beste nieuwsbericht van het hele jaar!', is Andre Wiersema euforisch. '5 jaar te laat vertrekken. Maar het is opgelost. Nieuwe bezems vegen schoon', stelt Mathieu van Etten.

5 jaar te laat, maar het is opgelost. Nieuwe bezems vegen schoon Andre Wiersema

Beniamino Lisci is genuanceerder: 'Soms is het heel gezond dat er iemand binnen komt met verse inzichten en ideeën.' Miranda Gast-Kroeskop kijkt al naar de voorwaarden: 'Ik wil niet een nieuwe directeur van bijvoorbeeld Ajax of andere. Echt een directeur die houdt van FC Groningen.' Ze laat haar oog vallen of Arjen Robben of Erik Nevland.

Talrijke verwijten

De verwijten de laatste jaren zijn talrijk. Te weinig megatalenten in de laatste jaren, geen nieuwe toppers als Luis Suárez, Marcus Berg en Dusan Tadic in de selectie en ook geen toptransfers die dat oplevert. Om nog te zwijgen over het voetbal de laatste jaren en de huidige positie op de ranglijst. Slechts door de overwinning afgelopen weekend is FC Groningen geen hekkensluiter meer in de Eredivisie. Het wordt de directeur regelmatig kwalijk genomen.

'Niet afrekenen op laatste jaren'

Volgens Jan van der Lei krijgt Nijland echter veel te weinig credits. 'Zijn prestaties worden altijd opgehangen aan de prestaties op het veld, terwijl er heel veel meer bij komt kijken om een BVO draaiende te houden. Gelukkig voor de FC heeft hij dit zelf als beste 'voor de bril' gehouden en heeft hij in hectische tijden ook altijd pal voor de club gestaan.'

Ook de hoofdredacteur van fansite Boerenmacht vraagt andere supporters Nijland niet af te rekenen op de laatste jaren.

In de Facebookreacties maar ook op Twitter herinneren fans eraan dat Nijland de club nog vóór de periode van toptransfers naar (financiële) stabiliteit heeft gebracht. En dat hij de club bovendien nog meer heeft gebracht in de 23 jaar dat hij aan boord was bij de club.

Standbeeld

Stef de Bont, journalist bij Voetbal International vraagt zich af of Nijland niet te lang op zijn plek heeft gezeten. Maar vraagt wel of het niet tijd wordt voor een standbeeld.

En daar raakt hij een gevoelige snaar. 'Standbeeld voor deze man!', roept ook Andreas Hillenga, die daarvoor veel bijval krijgt. 'Voor wat hij allemaal voor Groningen heeft gedaan. Van bijna failliet naar nieuw stadion, Europees voetbal en bekerwinst. 2x een vijfde plek. Geweldige prestaties, voor een groot deel aan hem te danken.

Hopen op een mooi afscheid

Andere reageerders nemen het woord standbeeld niet in hun mond, maar bedanken Nijland wel voor de afgelopen 23 jaren. Gerard Blomsma spreekt daarbij nog wel een angst uit: 'En nu maar hopen dat we niet prompt degraderen. Anders kan deze man wel eens een afscheid krijgen dat hij niet verdient.'

Lees ook:

- Directeur Hans Nijland stopt na dit seizoen bij FC Groningen

- 'Nijland was strijdbaar, verrassend dat hij er nu mee stopt'

- Alles over FC Groningen