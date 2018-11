Fries krijgt taakstraf voor valse bommeldingen bij casino

Onder meer de vestiging van Jack's Casino in Groningen was de dupe (Foto: Google Street View)

Een 56-jarige man uit Wolvega moet voor het doen van twee valse bommeldingen bij twee casino's in Groningen en Assen een taakstraf van 60 uur uitvoeren. Gaat de man binnen twee jaar nog eens in de fout, dan moet hij twee weken de cel in.

Op 13 juni 2016 belde de man vanaf zijn huis in Wolvega naar een filiaal van Jack's Casino in Assen met de mededeling dat er rond half vier een bom af zou gaan. Hij verbrak daarna de verbinding.

Na bommelding straten afgezet

Geschrokken belde een medewerker de politie. Op het moment van de melding waren er twaalf bezoeker en twee medewerkers in het pand aanwezig.

Bomkenners moesten ter plaatse komen om de situatie te beoordelen. Een gedeelte van de Noordersingel en de gehele straat aan de Nieuwenhuizen werd afgezet en ontruimd.

Vlaag van verstandsverbijstering

De bommelding in het Asser casino bleek vals: er werden geen explosieven gevonden. De afzetting duurde bijna twee uur.

Het telefoontje leidde naar de beller in Wolvega. Die had zich verveeld en had in een vlaag van verstandsverbijstering gebeld, opperde de man op het bureau. Hij werd een dag in de cel gezet en mocht in vrijheid zijn strafzaak afwachten.

Groningen aan de beurt

Maar in september was Groningen aan de beurt, en belde de man met een filiaal van Jack's Casino aan de Poelestraat. Om vijf uur zou er een bom afgaan. Opnieuw werd het telefoonnummer nagetrokken. Het bleek weer de Wolvegaster beller te zijn. Daarop werd door de politie besloten het pand en de straat in Groningen niet te ontruimen.

De Wolvegaster lijdt aan psychische problemen en heeft een gok- en een alcoholverslaving. De man geeft verder weinig inzicht in zijn leven. Hij verscheen niet op zitting maandag. Wel had de man maandagochtend nog met de rechtbank in Groningen gebeld: hij was het niet eens met de beschuldiging.

1800 euro schadevergoeding

De bombeller moet aan Jack's Casino 1.800 euro schadevergoeding betalen, wegens onder meer omzetderving en traumahulp voor de medewerkers.