Einde aan ruzie over koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel Winkelcentrum Paddepoel in Groningen (Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Het koopzondagenconflict in winkelcentrum Paddepoel in Groningen is definitief voorbij. De leden van de Vereniging van Eigenaren hebben ingestemd met de nieuwe openingstijden. Ook zijn alle boetes voor winkeliers van tafel.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Winkeliers hoeven voortaan niet meer verplicht open op de maandelijkse koopzondag. Die is voortaan naar eigen keuze in te vullen. De donderdagavond is nu nog tot 21.00 uur; dat wordt 20.00 uur. Zondagopenstelling kan nu uit Bestuurslid Dick Maans denkt dat de koopzondagen nu veel beter zijn georganiseerd dan voorheen, waardoor het voor winkeliers beter uit kan om open te gaan. Hij doelt op activiteiten in het winkelcentrum die de Vereniging van Eigenaren organiseert op koopzondagen, waardoor er meer klanten komen. 'De afgelopen maanden zijn de koopzondagen een succes geweest. We denken dat winkeliers wel zien dat ze een dief van hun eigen portemonnee zijn als ze dicht blijven. We zullen het nu maar gewoon aan de mensen zelf overlaten. Zo gebeurt het in heel Groningen.' Torenhoge boetes Het conflict heeft het winkelcentrum jarenlang in zijn greep gehouden. Winkeliers kregen boetes als ze zich niet aan de openingstijden hielden. Dit liep in sommige gevallen op tot tienduizenden euro's, maar de winkeliers hielden voet bij stuk. Kleine ondernemers gaven aan niet zeven dagen per week in de zaak aanwezig te kunnen zijn. Ook vonden winkeliers het principeel onjuist dat anderen bepalen wanneer zij als zelfstandig ondernemers moeten werken. Politiek blokkeerde uitbreiding Ook de gemeentelijke politiek bemoeide zich met het conflict. Uiteindelijk liet het gemeentebestuur weten dat de zo gewenste uitbreiding van het winkelcentrum pas door mag gaan als het conflict uit de wereld is. Dat lijkt nu te kunnen. Maans: 'We willen op een positieve manier aan de gang met het winkelcentrum en alle energie op de uitbreiding richten.' Schikking Onlangs kwamen Paddepoel Fietsen en de Vereniging van Eigenaren al tot een schikking over de 60.000 euro aan boetes die de fietsenzaak kreeg. Nu de leden van de Vereniging van Eigenaren akkoord zijn met de nieuwe openingstijden is deze schikking definitief. Lees ook: - Paddepoel Fietsen: 'We hoeven geen boetes meer te betalen'

