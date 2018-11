Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alle scholieren in Oldambt leren veilig zwemmen (Foto: plrang / sxc stock exchange)

Het zwemveiligheidsproject in Oldambt is een succes. Alle 21 basisscholen in de gemeente hebben zich er inmiddels voor aangemeld.

In het project krijgen alle leerlingen in de groepen 5 en 6 zwemles, ook als ze al een zwemdiploma hebben. Kinderen die na afloop nog niet goed genoeg kunnen zwemmen, krijgen advies welke onderdelen ze moeten verbeteren. Daarvoor kunnen ze meteen instromen bij reguliere zwemlessen. Elke leerling een zwemdiploma De gemeente Oldambt wil zo dat elke leerling met tenminste één zwemdiploma op zak de school verlaat. De scholen zijn blij met het inititatief. Begin dit jaar deden nog maar veertien scholen mee. Inmiddels gaat het dus om alle scholen.