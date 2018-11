Deel dit artikel:













'Demon or diva' Sylvana Simons praat in Groninger Forum over haar docu Sylvana Simons (Foto: Koen van Weel/ANP)

'Sylvana: Demon or Diva' is de titel van een documentaire die volgende week in het Groninger Forum wordt vertoond in het kader van het Internationale Documentaire Festival Amsterdam (IDFA).

Presentator en politicus Sylvana Simons is het onderwerp van de docu die geregisseerd is door Ingeborg Janssen. Simons zelf en Jansen komen volgende week naar het Groninger Forum om na te praten over de documentaire. Simons wordt door sommigen geprezen en door anderen verguisd. Zij is de oprichter van de Amsterdamse politieke partij BIJ1 en ze is een van de eersten die zich roerde in de Zwarte Pietendiscussie.